ياسين السقا مع والده: "فيتو ومايكل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر ياسين السقا نجل الفنان أحمد السقا، صورة تجمعه بوالده، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وظهر ياسين في الصور بجانب والده الفنان أحمد السقا، وعلق ياسين "فيتو ومايكل". يذكر أن السقا وزوجته مها الصغير احتفلا منذ أيام بتخرج نجليهما من الثانوية العامة.

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