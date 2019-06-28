صور وفيديو| رانيا يوسف مع ريهام حجاج وفاتن موسى في إحدى السهرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة رانيا يوسف مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من إحدى السهرات.

وحرصت رانيا على التقاط بعض الصور مع الفنانة ريهام حجاج والإعلامية فاتن موسى.

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يذكر أن رانيا يوسف نشرت مقطع فيديو لها نشرته على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهي ترقص من السهرة نفسها، أمس.

وتواصل رانيا يوسف تصوير مشاهدها في مسلسل "مملكة إبليس"، تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة غادة عادل وإيمان العاصي وأحمد داود ومحمد جمعة ومحمود الليثي.