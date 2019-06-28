رانيا يوسف: "محاربة التحرش أهم من الفوز بكأس الأمم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: ونشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها بموقع "تويتر" صورة، مكتوب عليها "لا للتحرش". وكتبت رانيا في تغريدة: "محاربة ظاهرة التحرش لا تقل أهمية عن فوزنا بكاس الأمم الأفريقية بل بالعكس يمكن أكثر قدام نفسنا وقدام العالم.. الرياضة اخلاق، رأيي الشخصي المتواضع". وكانت رانيا يوسف قد كتبت: "سؤال للسادة المحامين: فستاني خدش الحياء العام ودعا للرذيلة وعمل فعل فاضح في الطريق العام وبلاغ تلات صفحات للنائب العام، لكن التحرش لأ، ليه الكيل بمكيالين!!!!".

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