صورة| بولندا تكرم والد الفنان أحمد الشامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد شامي صورة تجمعه بوالده، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، خلال تكريمه في بولندا على ما قدمه في مجال الثقافة والفنون في مصر والعالم العربي.

وعلق شامي على الصورة: "مع والدي وسفير بولندا في القاهرة وتكريم والدي من رئيس جمهورية بولندا بالحصول على وسام استحقاق الجمهورية، على مجمل ما قدره عليه ربنا لتقديمه للأطفال والنشء والشباب في مصر والعالم العربي في مجال الثقافة والفنون ".

يذكر أن أحمد الشامي شارك مؤخرا في فيلم اللعبة الأمريكاني، بطولة أحمد فهمي وناهد السباعي وتأليف مدحت السباعي وإخراج مصطفى أبو سيف.