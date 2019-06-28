بعد رفض ياسمين صبري طلب زواجه.. عبدالله بهمن يعقد قرانه للمرة الثالثة!

شارك الفنان الكويتي عبدالله بهمن، فرحته بعقد قرانه مع جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن فضّل الاحتفال بتلك المناسبة في أجواء هادئة، اقتصرت على العائلة فقط. ونشر عبدالله عبر “إنستغرام”، صورة من حفل عقد قرانه، ظهر فيها مع أحد أفراد العائلة، بينما أخفى صورة زوجته التي لم يفصح عن اسمها أو أي معلومات وتفاصيل عنها، رغم أنها الزيجة الثالثة له. وكان بهمن قد تزوّج مرتين قبل ذلك، حيث كانت زيجته الأولى من الفنانة هنادي الكندري عام 2012، ثم تزوّج من فتاة من خارج الوسط الفني عام 2015، إلا أنه انفصل عن الاثنين.

واستشهد “بهمن” أثناء إعلانه عقد قرانه، بالآية القرآنية: “ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون”. وتابع الفنان الكويتي: “الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات تم عقد قراني وأسأل الله التوفيق لي ولكم.. دعواتكم”. ودعا متابعو “بهمن”، له بالخير والسعادة، معبرين عن فرحتهم بنبأ زواجه، حتى إن كانت المرة الثالثة، مطالبينه بالحفاظ عليها، وعدم التفريط فيها. وكان الفنان عبدالله بهمن، قد أعلن منذ بضعة شهور، عن طلبه الزواج من الفنانة المصرية ياسمين صبري، التي رفضت الأمر، وصرح بذلك حينما قال: “والله أحبها ياسمين صبري وكتبتلها في أكونتها إذا أنت مطلقة فأنا جاهز”، حيث كان رد فعلها أن أعطته حظر.