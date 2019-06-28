قصي خولي يعلن زواجه ويكشف عن طفله بهذه الصورة.. شاهد!

كشف الفنان السوري قصي خولي عن زواجه بعد فترة طويلة ظل فيها كاتمًا هذا الخبر، إذ كان يعتبر في تصريحاته بأن حياته العاطفية أمرا خاصًا به لا يسمح لأحد التدخل به. ونشر خولي، عبر حسابه على “إنستغرام” صورة له ويده في يد طفله، ويتضح أن عمره تجاوز الـ3 شهور، وأرفق الصورة بتعليق قائلا: “من خلالك الله اعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر.. بتمنى كون آلك الأب الحنون والمحب متل بابا “جدك” الله يطول بعمره. وتابع قصي: “الله يحميلي العميد جونيور.. ولا يحرم حدا من هالنعمة ويحمي أولادكم جميعا”.

والجدير بالذكر أن قصي خولي، كان قد رفض في لقاء سابق له ببرنامج “مجموعة إنسان”، الإفصاح عن إذا ما كان متزوجا بالسر، ولم ينف الأمر ولم يؤكده أيضا، تاركا أياه لوقت مناسب يفصح فيه عن زواجه، ولذا تعد هذه المرة الأولى التي يكشف فيها عن زواجه وابنه، وهو ما صدم جمهوره!