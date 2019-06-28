شاهد .. سعد لمجرد يكشف عن موعد "الدويتو" مع محمد رمضان

كشف المطرب المغربى سعد لمجرد عن البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة برفقة الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيدوهات الشهير "الانستجرام"
وظهر الثنائي على البوستر الذى يشبه أفلام هوليوود الشهيرة، وعلق عليها لمجرد قائلًا: "قريبًا في باريس"،
يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن
أما آخر أعمال رمضان الفنية، فقد طرح أغنية "بابا" عبر قناة روتانا وحقق خلالها 10 ملايين مشاهدة، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبدالواحد.
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