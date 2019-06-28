شاهد.. نرمين الفقي بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة نرمين الفقي، جمهورها بصورة جديدة، أثناء قضاء عطلتها الصيفية، في إحدى المدن الساحلية.



وظهرت الفنانة، بإطلالة جذابة، وأعرب العديد من متابعيها عن إعجابهم، عقب ارتدائها بدلة غطس زهرية اللون، ونظارة شمسية، خلال خروجها من الماء مما أعطاها إطلالة جذابة.



يذكر أن نرمين الفقي كانت قد شاركت في ماراثون رمضان الدرامي من خلال مسلسل "فكرة بمليون جنيه" وشاركها البطولة كل من علي ربيع، صلاح عبدالله،صابرين، سهر الصايغ وآخرين.

