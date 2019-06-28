شاركت الفنانة نرمين الفقي، جمهورها بصورة جديدة، أثناء قضاء عطلتها الصيفية، في إحدى المدن الساحلية.
وظهرت الفنانة، بإطلالة جذابة، وأعرب العديد من متابعيها عن إعجابهم، عقب ارتدائها بدلة غطس زهرية اللون، ونظارة شمسية، خلال خروجها من الماء مما أعطاها إطلالة جذابة.
يذكر أن نرمين الفقي كانت قد شاركت في ماراثون رمضان الدرامي من خلال مسلسل "فكرة بمليون جنيه" وشاركها البطولة كل من علي ربيع، صلاح عبدالله،صابرين، سهر الصايغ وآخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نرمين الفقي بإطلالة جريئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.