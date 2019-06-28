خاص الفن- نهى عابدين: رفضت العديد من الافلام السينمائية و"الكنز٢" نقطة تحوّل في مشواريديما صادق...

ميرنا وليد - بيروت - تترقب الممثلة المصرية ​نهى عابدين​ بفارغ الصبر طرح الجزء الثاني من فيلم "الكنز" خلال الشهر المقبل بحسب ما ابلغتها الشركة المنتجة وكشفت عن أنها حصلت على الإعلان الترويجي الخاص بها في الفيلم وستنشره قريباً عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

واعتبرت نهى عابدين في تصريح خاص لموقع "الفن" ان "فيلم "الكنز ٢" هو نقطة تحول فاصلة في مشواري السينمائي الذي أختار فيه خطواتي الاولى بعناية" على عكس الدراما التي تتواجد فيها بقوة كل عام مشيرة إلى أنها رفضت العديد من الافلام السينمائية التي عرضت عليها لانها لم تكن بالجودة اللازمة.

الجدير بالذكر أن فيلم "الكنز 2" من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، تأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عددا ضخما من الممثلين مثل محمد سعد، محمد رمضان، ​هند صبري​، ​أحمد رزق​، هيثم أحمد زكي، روبي، ​أمينة خليل​، ​سوسن بدر​، ​هاني عادل​، ​أحمد مالك​، عباس أبو الحسن،عبد العزيز مخيون، ​محيي إسماعيل​، ​أحمد حاتم​، سارة عبد الرحمن.