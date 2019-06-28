ديما صادق تتضامن مع رانيا يوسف بعد قضية التحرش

ميرنا وليد - بيروت - تضامنت الاعلامية اللبنانية ​ديما صادق​ مع الممثلة ​رانيا يوسف​ مطالبين بحقوق المرأة وقالت ديما: "

رانيا يوسف : لبست فستان شفاف ببين مفتن جسمها . جسمها اللي هي حرة في . ما اعتدت ع حدا . تم التبليغ عنها للنائب العام . عمرو وردة : تحرش بالدليل القاطع و الصوت و الصورة ببنات ، اللي هو جريمة يعاقب عليها القانون ، ردة الفعل : خلينا نسامحه . عن وضع المرأة في العالم العربي أتكلم ...".

وبعد قضية تحرش اللاعبين المصريين الثلاث بعارضة الازياء المصرية، نشرت الممثلة رانيا يوسف منشورا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي هاجمت فيه النيابة بسبب تعاملها القاصي في قضيتها وعدم الاكتراث بقضية التحرش قائلة: سؤال للسادة المحامين : "فستاني خدش الحياء العام ودعى للرذيلة وعمل فعل فاضح في الطريق العام وبلاغ تلات صفحات للنائب العام لكن التحرش لا ؟؟؟؟؟ ليه الكيل بمكيالين !!!! "

وأضافت: "أنا مش مع حد ضد حد، أنا عندي بنات عاوزه أبقى مطمنة عليهم وهما ماشين في شوارع بلدي "