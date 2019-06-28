استفتاء الفن : من هو نجم مهرجانات صيف 2019؟

ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع " الفن " سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.

سؤال الإستفتاء لهذا الاسبوع : من هو نجم مهرجانات صيف 2019؟ هل هو ​كاظم الساهر​، ​وائل كفوري​ او ناصيف زيتون؟

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