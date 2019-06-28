42% من قراء موقع الخليج 365 أحبوا أغنية وائل كفوري الجديدة "استشبهت فيكي"

ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع " الفن " سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.

سؤال الإستفتاء للاسبوع الماضي كان: هل أحببتم أغنية ​وائل كفوري​ الجديدة "إستشبهت فيكي"؟

وبعد اسبوع من التصويت 42% من القراء أعربوا عن حبهم للأغنية، 30% قالوا انهم لم يحبوا الاغنية و28% لم يسمعوها بعد.