خاص الفن- فاليري أبو شقرا تستعد لـ ما فيي 2 وليست بطلة رامي عياش

ميرنا وليد - بيروت - اكدت الممثلة فاليري ابو شقرا انها تستعد بعد فترة قصيرة للبدء بالتحضير للجزء الثاني من مسلسل ما فيي الذي جمعها مع الممثل معتصم النهار وذلك بعد الانتهاء من فترة الاستراحة الصيفية .

وعما اذا كان من الممكن ان تكون بطلة مسلسل الفنان رامي عياش كما ذكر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي اكدت ان الموضوع غير صحيح وأن الحديث لم يحصل بهذا الموضوع.

وكانت إحتفلت ملكة جمال لبنان 2015 والممثلة ​فاليري أبو شقرا​ بخطوبتها من رجل الاعمال زياد عمار، ونقلت اجواء السهرة عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.