آشتون كوتشر سلك طريقاً صعباً.. وهكذا يحافظ على زواجهموجز "الفن": هل تزوّج قصي خولي بالسر وأنجب...

ينسُب أفكاره الإبداعية إلى رحلاته في منبع الإبداع، والتي يقصد بها زياراته إلى المؤسسة غير الربحية Kabalah Centers، ويُسمي نفسه بالمحافظ الإقتصادي والليبرالي الاجتماعي. كما وُصف بأنه الممثل المميز، الذي دخل كل المجالات دفعة واحدة.

من هو آشتون كوتشر ؟

والده لاري كوتشر، عامل في مصنع جنرال ميلز ووالدته ديان كوتشر عاملة في شركة بروكتر آند غامبل، نشأ آشتون كوتشر في عائلة رومانية كاثوليكية محافظة، كما أن له أصولاً أيرلندية من جانب والدته. لديه شقيقة تدعى تاوشا وشقيق توأم يدعى مايكل، الذي أصيب بشلل دماغي وتعرَّض لحالة قلبية مما شكل صدمة طفولته، وعاش آشتون كوتشر اضطرابات نفسية، وكاد يمنح شقيقه قلبه الى أن أجريت له عملية زراعة القلب.

طفولة آشتون كوتشر​​​

كانت طفولة آشتون كوتشر صعبة جداً، وعلى الرغم من ذلك كان يجتاز الصعاب، لأنه شخص مغامر فقام بالعديد من الوظائف مثل النجارة، وأخرى متعلقة بحياة المزرعة ولاحقاً إهتم ببناء المجتمع وتحسينه. إذ دائما ما ينشر عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات وقصصاً، تساعد على تقبل الآخر والتخلّص من العنصرية، والإضاءة على واجبات الفرد في المجتمع تجاه الآخر، وتجاه البيئة التي يعيش فيها.

آشتون كوتشر ضحية الظروف

التحق آشتون كوتشر بمدرسة واشنطن الثانوية في سيدر رابيدس، لمدة عام تقريباً، بعدها انتقلت أسرته إلى تيفن، ولاية آيوا، حيث التحق فيها بمدرسة كلير- كريك امانا الثانوية. وفي هذه الأثناء، كانت حياته الأسرية مضغوطة. وقال كوتشر في مقابلة تلفزيونية "لم أكن أرغب في العودة إلى المنزل لأجد المزيد من الانباء السيئة عن أخي وكنت أشغل نفسي حتى لا أسمح لها بالتأثير عليّ". واعترف كوتشر بأنه كان يفكر بالانتحار في سن المراهقة. وفي الثالثة عشرة، حاول أن يقفز من شرفة المستشفى، ولكن والده أنقذه في اللحظة الأخيرة. وانفصل والداه في السادسة عشرة من عمره.

واقتحم آشتون كوتشر وابن عمه المدرسة الثانوية أثناء الليل في محاولة لسرقة الأموال، وتم القبض عليه وهو يغادر المكان. واتهم بالسطو من الدرجة الثالثة وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تحت المراقبة و180 ساعة في خدمة المجتمع. وقال كوتشر عن هذه التجربة "التي قومته"، إنه فقد صديقته والمنح الدراسية الجامعية، كما جعلته منبوذاً في مدرسته ومجتمعه. ويقول: "لقد سلكت طريقاً صعباً جداً. فأنا مندهش أنني لست ميتاً".

وبعد انتهائه من المدرسة التحق آشتون كوتشر بجامعة أيوا، وتخصص في هندسة الكيمياء الحيوية برغبة منه في إيجاد علاج لأخيه من مرض القلب. كان يعمل كوتشر في الصيف في قسم الحبوب في مصنع جنرال ميلز للنبات في سيدار رابيدس، وأحياناً كان يتبرّع بالدم لكسب المال وتأمين أقساطه الجامعية.

لحظة اكتشاف الوجه الجديد آشتون كوتشر

وخلال الفترة التي قضاها آشتون كوتشر في الجامعة، تم اكتشافه من قبل مكتشف للنجوم في حانة تسمى "ايرلينر في ايوا سيتي"، وتم تجنيده للدخول في مسابقة عارضي أزياء "الوجوه الجديدة في ولاية أيوا". وبعد حصوله على المركز الأول، فاز برحلة إلى مدينة نيويورك من أجل اتفاقية مؤسسة العارضين والموهوبين العالمية (IMTA). مشاركته في المسابقة فتحت له الأبواب ليشارك في عروض أزياء باريس وميلان. وفي عام 1998 وقع عقداً مع شركة Next وعرض أزياء المصمم ​كالفين كلاين​. وبعد إقامته في مدينة نيويورك عاد أشتون إلى دياره في سيدار رابيدس، أيوا وانتقل بعدها إلى لوس انجلوس لمتابعة عمله.

آشتون كوتشر الممثل

وبعد العديد من النجاحات في مجال عرض الأزياء، نجح آشتون كوتشر بدخوله عالم التمثيل، بأداء أول دور له "مايكل كيلسو" في المسلسل التلفزيوني That '70s Show، والذي بدأ عرضه عام 1998 وانتهى في عام 2006. لعب شخصية الفتى الغبي مايكل كيلسو، وكان أحد أهم أدواره الذي اوصله إلى النجومية واستمر المسلسل لمدة ثمانية أعوام متواصلة.

وقام آشتون كوتشر بالتمثيل في سلسلة من الأفلام، وشارك في العديد من الأفلام الكوميدية التي لاقت استحساناً في شباك التذاكر، منها في عام 2000 في فيلم Dude where's my car، عام Just Married 2003 ، و عام Guess Who 2005. وبالإضافة إلى ذلك، ظهر كوتشر في الفيلم العائلي Cheaper By The Dozen، حيث قام بدور ممثل مهووس بنفسه. وكان دوره في فيلم The Butterfly Effect عام 2004 درامياً غير معتاد، حيث لعب دور شاب تتعارض ظروفه ويقع في حب فتاة اسمها كايلي، وحصل الفيلم على ردود فعل سلبية ومختلطة، ولكنه لاقى نجاحاً في شباك التذاكر.

في عام 2003، قام آشتون كوتشر بإنتاج وتمثيل مسلسه الخاص على قناة MTV's Punk'd، حيث قام بدور المضيف، وتضمن البرنامج العديد من خدع الكاميرات الخفية مع المشاهير.

كما عمل آشتون كوتشر كمنتج منفذ في عدة برامج تلفزيونية واقعية، منها Beauty And The Geek، Adventures In Hollywood، وThe Real Wedding Crashers.

وعاد آشتون كوتشر إلى الكوميديا مع فيلم What Happens in Vegas عام 2008، وبمشاركة الممثلة ​كاميرون دياز​، وفي عام 2010 شارك في بطولة فيلم الكوميديا والإثارة Killers والفيلم الرومانسي الدرامي Valentine's Day، كما دخل اسمه قائمة الأكثر 100 شخصية تأثيراً في مجلة تايمز.

وفي عام 2011 شارك آشتون كوتشر في فيلمي الكوميديا الرومانسية No Strings Attached مع الممثلة ناتالي بورتمان، وNew Year's Eve مع مجموعة من الممثلين.

كما انضم إلى بطولة الموسم التاسع من المسلسل الكوميدي Two and a Half Men، بدلاً عن الممثل مايكل شين الذي تم طرده من العمل. وفي عام 2013 لعب شخصية ستيف جوبز في فيلم Jobs. وكان له ظهور في عام 2017 في الفيلم الدرامي The Long Home مع المخرج ​جيمس فرانكو​، كما شارك في المسلسل الكوميدي The Ranch الذي عُرض على الإنترنت في عام 2016، وصدر الموسم السادس منه في كانون الأول/ديسمبر عام 2018.

حياة آشتون كوتشر الشخصية

تزوج آشتون كوتشر في عام 2005 من الممثلة ​ديمي مور​، بعد علاقة استمرت لمدة عامين، وكانت ديمي تزيده بخمسة عشر عاماً. في عام 2009 أسس مع زوجته شركة DNA Foundation المعروفة باسم Thorn، والتي اهتمت بقضايا كفاح الاستغلال الجنسي للأطفال، وقد انفصلا في عام 2013.

وتزوج آشتون كوتشر مرة ثانية عام 2015 من الممثلة ​ميلا كونيس​، التي شاركته البطولة لثماني سنوات في مسلسل That '70s Show، ولا يزال زواجهما مستمراً حتى اليوم ولديهما طفلان "وايت" وديميتري. وواجها في الفترة الأخيرة خبر إنفصالهما في مجلة intouch weekly، حيث زعمت أن الثنائي إنفصل، وأن ميلا قد أخذت الاولاد ورحلت عن منزلهما الزوجي. الا ان طريقة نفيهما الخبر جاءت طريفة فقد نشر آشتون كوتشر فيديو لهما وهما يقرآن غلاف المجلة ويسخران من مضمونه، هذا ويحاولان المحافظة على زواجهما من خلال التعبير دائماً عن حبهما بطريقة مختلفة كل يوم أربعاء من الأسبوع، حيث يلجأ آشتون الى إختيار مكان جديد ومميز في أنحاء مدينة لوس أنجلوس، للتعبير عن حبه لها.