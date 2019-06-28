موجز "الفن": هل تزوّج قصي خولي بالسر وأنجب طفلا؟.. وفاليري أبو شقرا ليست بطلة رامي عياش

ميرنا وليد - بيروت - هل تزوّج قصي خولي بالسر وأنجب طفلا؟.. وفاليري أبو شقرا ليست بطلة رامي عياش موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية 42% من قراء موقع الخليج 365 أحبوا أغنية وائل كفوري الجديدة "استشبهت فيكي" استفتاء الفن : من هو نجم مهرجانات صيف 2019؟ هل تزوّج قصي خولي بالسر وأنجب طفلا؟ فاليري أبو شقرا تستعد لـ ما فيي 2 وليست بطلة رامي عياش ياسمين صبري:لم أستقر على أعمال جديدة وأمضي إجازتي خارج مصر رغم مصالحتهما..ناصر القصبي يرفع دعوى قضائية ضدّ عبدالله السدحان صديقة الأمير هاري المقرّبة ترتدي النقاب وتثير الجدل المزيد المزيد

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