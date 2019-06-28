سهى قيقانو: هذا ما قمت به من أجل دوري في "الباشا".. وهكذا واجهت الأشرار في حياتي

ميرنا وليد - بيروت - دائماً ما تفاجئنا الممثلة ​سهى قيقانو​ بأدائها التمثيلي الحقيقي والعفوي، فنصدقها في أدوارها النابعة من شغف تمثيلي كبير عندها، كما تلفتنا شخصيتها القوية المتجددة والجريئة، ففي رصيدها عدد كبير من المسلسلات اللبنانية ومن بينها "زوجتي أنا"، "جذور"، وآخرها "​الباشا​" المسلسل الجماهيري الذي حظي بنسب مشاهدة عالية.

وكان لموقع الفن هذه المقابلة الشيقة والمميزة مع الممثلة اللبنانية سهى قيقانو:

بداية اخبرينا عن اصداء دورك في مسلسل "الباشا"

"الباشا" قصته كبيرة، تلقيت عرض دور انتصار وهو دور رئيسي في العمل مع الممثل ​رشيد عساف​، اجريت العديد من الأبحاث حول دوري كي اجسّده بشكل متقن، استعملت ذكائي خصوصا وان الشخصية صاحبة "كباريه" في ضيعة وليست في مدينة، انا اهتممت بمكياجي اذ اني جمعت 3 اشياء في المكياج، اضافة الى ان الأزياء التي ارتديتها في المسلسل من اختياري وتنفيذي.

ارتحت جداً بالتعامل مع المنتج ​مروان حداد​، لأني لم أتعرض معه للمضايقة، وترك لي الحرية في اختيار ما يتناسب مع الشخصية.

المنتج مروان حداد كان حريصاً جداً على العمل ومطلعاً على كافة التفاصيل.

كيف كان التعامل مع الممثل الكبير رشيد عساف؟

رشيد عساف ممثل قدير يعطي طاقة هائلة، ومن بعد تجربتي معه اقول، هو ممثل محترف، هناك متعة بالعمل معه.

وبعد أن وقفت أمام رشيد عساف أخذت قراري أنه بات من الصعب أن اقف امام ممثلين غير محترفين ومخضرمين.

اي دور بعد تطمحين أن تجسديه؟

أحب دور المرأة الجبروت صاحبة الشخصية القوية والمجتهدة، دور امرأة دخلت التاريخ او امرأة مثيرة اجتماعياً وسياسياً، أو رئيسة وزراء او امرأة كانت لها بصمة كبيرة جداً في مسيرتها.

أجريت عمليات تجميل؟

لا ابداً.

تفكيرين بذلك عندما تكبرين اكثر؟

نعم بالتأكيد، فأنا احب أن اهتم ببشرتي لتبقى مفعمة بالنضارة.

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لكن ألا تخافين ان تؤثّر ​عمليات التجميل​ على تعابير وجهك اثناء ادائك أي دور تمثيلي؟

من هذه الناحية انا لن اقوم بجراحات تجميلية بل سأقوم بفيلر أو ما شابه ذلك كي يبدو الوجه أكثر ارتياحاً امام الكاميرا.

فبالتأكيد لا أجازف وأجري جراحة من شأنها أن تؤثّر على تمثيلي.

من لفتك بموسم رمضان لعام 2019؟

صراحة في شهر رمضان كنا ما زلنا نصوّر مسلسل "الباشا"، الا اني تابعت الممثلة ​كارين رزق الله​ ككل عام، والتي افتخر بها انها ممثلة لبنانية، فأعمالها رائعة جدا.

لماذا لم يحصل تعاون بينكما؟

شاءت الظروف ذلك، يشرّفني أن أتعامل معها أيضاً إضافة الى الكاتبة ​منى طايع​، و​رازي وردة​ الذي ايضا ابدع في "الباشا".

عندما تكونين وحيدة لمن تلجئين؟

عندما اشعر بالوحدة لا ألجأ لأحد ابداً، تعلّمت ذلك جيداً، أحاول أن أشاهد الأفلام او ادخل الى الانترنت، لأنه لا يوجد احد محلّ ثقة في هذه الأيام، انا لم أجد لا صديق ولا صديقة في حياتي.

لفتني منشور عندك كتبتيه على حسابك الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قلت فيه:

"مني مضطراية اعمل واجباتي مع ناس ما عملت واجباتا معي وكانت شريرة لاقصى حدود. الرب شايف وقاشع كما تُعامل عامل.... ياما وقعنا بمصايب ما اعلنا عن مصايبنا.."

لأي درجة مررت بمصائب ومن وقف الى جانبك؟

انا صاحبة شخصية قوية ومصدرها أمي التي تحمل ذات الشخصية ايضا، وليتني عملت بنصائحها سابقا..

اما سر القوة التي امتلكها هو اني مررت بالكثير من الأشياء البشعة في حياتي.

هل كان هناك الكثير من الأشخاص الأشرار في حياتك؟ وكيف واجهتيهم؟

نعم كثر، اواجههم باللامبالاة أعيدهم غرباء كما كانوا من قبل.