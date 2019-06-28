رامي جمال يحتفل بعيد ميلاد نجل شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر المطرب رامي جمال صورة تجمعه بنجل شقيقه "ياسين"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، احتفالا بعيد ميلاده. وعلق جمال على الصورة "ياسين ابن أحمد اخويا يعني الفرهدة والشقاوة والسعادة والحب، كل ثانةه وهو طيب وسعيد وبصحة، ربنا يحفظك يا حبيب عمو واشوفك أنجح وأسعد الناس. دعوة حلوة لياسين ربنا يحفظ لكم حبايبكم". يُذكر أن المطرب رامي جمال، طرح أخر ألبوماته "ليالينا" في ديسمبر من العام الماضي، ويضم الألبوم 17 أغنية، أبرزها "راح لحاله"، "ما تظلمنيش"، "دي العيون".

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