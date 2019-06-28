بعد وصول خديجة.. محمد إمام: بعد كده هعمل أدوار أب "يالهوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

شارك الفنان محمد عادل إمام جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة جديدة له، وكشف في تعليقه عليها، عن حيرته هل يبدأ في التفكير بتجسيد أدوار الأب، بعد إنجابه طفلته الأولى "خديجة".

كتب إمام "يعني أنا بعد كده هعمل أدوار أب، يا لهوي حالي، يوميات أب جديد ومش فاهم حاجة".

يُذكر أن أخر أعمال محمد عادل إمام كان مسلسل "هوجان"، وشارك في بطولته: كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".

