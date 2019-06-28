إليسا توضح حقيقة انفصالها عن "روتانا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نفت الفنانة اللبنانية إليسا ما تردد مؤخرًا بشأن انفصالها بشكل نهائي عن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.
وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "كنت واضحة بكلامي عن روتانا وقلت إنو هيدا آخر ألبوم بهالعقد مع الشركة، بس مش معناتا انفصلت عنها، وأكيد الأولوية إلها إذا بدي جدد لأنو هيدي شركتي، ونقطة عالسطر".
وقام المسؤول عن الصفحة الرسمية لشركة روتانا على نفس الموقع بالرد على تغريدة إليسا، وكتب: "روتانا بيتك وبيت النجوم وحققنا نجاحات مدوية".
وكانت إليسا تحدثت عن علاقتها بشركة روتانا في مؤتمر صحفي أقيم على هامش مهرجان موازين، وفسر البعض كلامها بأنه إعلان للانفصال.
جدير بالذكر أن إليسا شاركت قبل يومين بإحياء واحدة من حفلات مهرجان موازين المُقام في المغرب.
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