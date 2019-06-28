محمد ممدوح تعرض للتنمر وميريام فارس تعتذر.. تصريحات "نجوم الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

تتنافس البرامج التليفزيونية والإذاعية لاستضافة أشهر نجوم ونجمات الفن، للحديث عن أمور شخصية وفنية، تضمن الخروج بتصريحات جريئة. ويستعرض "الخليج 365" أبرز 7 تصريحات لأهل الفن في البرامج خلال الأسبوع الماضي "أحمد السقا يتحدث عن نجله ياسين ورأيه في اتجاهه لدراسة الفن، ميريام فارس تشعل مواقع التواصل بتصريحها عن مصر وهاني شاكر يقبل اعتذارها، ومحمد ممدوح يؤكد تعرضه للتنمر"، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

أحمد السقا

خلال استضافته في برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه المذيعة إنجي علي بإذاعة نجوم إف إم، تحدث الفنان أحمد السقا عن نجله "ياسين"، والذي احتفل بتخرجه قبل أيام.

وقال السقا "افتكرت أبويا في تخرج ابني ياسين بصتله وراجعت التاريخ من أول ما تولد، هو ذكي وعنده هدف عايز يعمله، ودراسته لصناعة الفن كانت بناء على رغبته وجاب دعم بناء على إدراته، فاهم هو بيعمل ايه، بيتفرج وبيسمع، واكتشفت ان أنا وأمه ربيناه كويس، أمه صاحبة فضل في تربيته وانا شكلت جزء كبير في وجدانه".

وعن رأيه في الفيلم الذي صنعه نجله "شفت الفيلم بتاعه واتوهمت بيه بالنسبة لسنه"، مؤكدًا أنه لم يتدخل يومًا في أي أمر يتعلق بدراسته للفن، مضيفًا "ممكن اتدخل لو لاقيته بيعمل حاجة فيها حماقة ومش ماشي في الطريق الصح".

منى زكي

قالت الفنانة منى زكي في مداخلة لبرنامج "أسرار النجوم"، ضمن حلقة الفنان أحمد السقا، إن السقا "انطوائي"، ويمتاز بالطيبة الشديدة.

وعن أقرب الأفلام إلى قلبها، من تلك التي شاركته بطولتها، أوضحت "(تيمور وشفيقة) من الأعمال اللي بحبها وبحب (مافيا)، معظم شغلي كان مع السقا، ومبسوطة اني اشتغلت معاه".

إسعاد يونس

حكت الفنانة إسعاد يونس على قناة ON E، في حلقة جديدة من برنامج "On set"، كواليس تقديمها برنامج "صاحبة السعادة".

وقالت إن فكرة تقديم البرامج كانت تُعرض عليها قبل ظهور صاحبة السعادة بخمس سنوات تقريبًا، فقبل شهر رمضان من كل عام، يعرضون عليها تقديم المقالات التي تكتبها في الجرائد بطريقة ساخرة في برنامج، وهو ما كانت ترفضه، موضحة "محبتش الفكرة، لحد ما المنتجين بتوع صاحبة السعادة شركة (ليو ميديا) جم وقعدنا سنتين تحضير لأن وقتها كان فيه نمط سائد من البرامج مكنتش حابة أعمله، لحد ما لاقيت الشكل اللي حابة ادخل بيه".

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هيثم أحمد زكي

قال الفنان هيثم أحمد زكي في برنامج "ON Set": "إذا فكرت أن والدي سبق وقدم دور بعينه وعليا ألا أقترب منه، فهذا يعني أنني لن أقدم أي شيء، لأنه لم يترك دور إلا وقدمه"، مؤكدًا أن أبناء الفنانين في ورطة بسبب عقد المقارنة بينهم وبين آبائهم، خاصة وأن الآباء ينتمون لأجيال ذهبية.

وتابع "عملت أدوار كتير أقدر أثبت نفسي بيها والناس تتقبلني"، مشددًا على أن كونه ابن الفنان الراحل أحمد زكي "مهمة صعبة"، ووجود أي مقارنة بينه وبين والده ستكون ظالمة.

وعن فكرة تقديم جزء ثاني من فيلم "كابوريا" بطولة الفنان الراحل أحمد زكي، أشار أنه مشروع مازال قيد الإعداد.

ميريام فارس

ظهرت اللبنانة ميريام فارس في فيديو أثناء وجودها في مؤتمر صحفي، أقيم على هامش فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، وهي ترد على سؤال وجه لها بشأن سبب غيابها عن إحياء الحفلات في مصر.

وقالت ميريام "قبل الثورة كنت أحيي أكثر من حفلين وثلاثة أسبوعيًا، لكن بعدها توقفت الحفلات، وفي ذلك الوقت أنا كبرت وأجري ارتفع وزادت متطلباتي، بصراحة أصبحت تقيلة على مصر ولهذا لم أعد موجودة بكثرة هناك".