محمد ممدوح تعرض للتنمر وميريام فارس تعتذر.. تصريحات "نجوم الفن×أسبوع"

View this post on Instagram

‎ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يوثّق تصريحاً للفنانة #ميريام_فارس في خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد لها على هامش حفلها بمهرجان #موازين واثار ردها على سؤال أحد الصحافيين حول سبب غيابها عن الحفلات الغنائية في #مصر جدلاً كبيراً. ‎فقالت : "قبل الثورة، كنت أقوم بأداء حفلتين أو ثلاث حفلات أسبوعياً في مصر. ولكن بعد الثورة، أوقفت كل الحفلات، وفي هذا الوقت كبرت وأجري أصبح أعلى ومتطلباتي أكثر وبصراحة أصبحت ثقيلة على مصر #فن #غناء #طرب #موسيقى #نجوم #فنانين #حفلة #حفله #حفلات #فنانة #نجمة #مهرجان #صيف #فنانات #مهرجانات #اخبار_المشاهير #اغنية #مشاهير #مشاهير_العرب #لبنان #اغاني #المغرب #MyriamFares #morocco #egypt #lebanon #mawazine