أحلام لـ"ماما أنيسة" بعد وعكتها الصحية: "أسأل الله أن يشفيكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

حرصت الفنانة أحلام، على الدعاء للإعلامية الكويتية أنيسة محمد جعفر الشهيرة بـ"ماما أنيسة"، عقب تعرضها لوعكة صحية شديدة دخلت على إثرها المستشفى.

ونشرت "أحلام" صورًا للإعلامية أنيسة، عبر حسابها على "تويتر" وعلقت عليها: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكي، ماما أنيسة، استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه، ادعوا لها بالشفاء".

وذكرت صحيفة "القبس الكويتية"، أن "سحر" ابنة أختها التى تلازمها حالياً فى المستشفى كشفت عن تفاصيل حالتها الصحية: "عانت ماما أنيسة من دور انفلونزا خلال شهر رمضان الماضي، تطور بعدها إلى التهاب في الرئة، ومنها استمرت حالتها الصحية متذبذبة حتى يومنا هذا، إذ اختلت كل وظائفها فجأة ليتم نقلها للمستشفى".

وأضافت: "بعد إجراء الفحوصات الطبية تبين وجود ارتفاع في الضغط وعدم انتظام السكر إلى جانب ارتفاع في الأملاح والصوديوم وبعض المشكلات الأخرى، مما يتوجب وضعها تحت الملاحظة"، مؤكدة: "ماما أنيسة لم تفقد وعيها، لكن حالتها الصحية ليست جيدة، داعية الله أن يمن عليها بالشفاء العاجل".

