قام الفنان ناصر القصبي، برفع دعوى ضد الفنان عبدالله السدحان، لفض الشراكة بينهما في شركة “الهدف للإنتاج الإعلامي”. ووفقًا لمجلة “سيدتي”، حددت الدائرة الثالثة في المحكمة التجارية بالرياض 12 من ذي القعدة موعدًا للنظر في القضية؛ حيث يرغب “القصبي” في إنهاء شراكته مع “السدحان” في شركة الهدف بشكل قانوني. وتعود ملكية شركة “هدف” إلى “القصبي” و”السدحان”؛ وأنتجا من خلالها مسلسلهما الشهير “طاش ما طاش” على مدار سنوات طويلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دعوى قضائية من “ناصر القصبي” ضد “عبدالله السدحان”.. والكشف عن سببها وموعد البت فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.