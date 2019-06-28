سؤال غير متوقع لنجوى كرم في موازين.. شاهد كيف أجابت عليه!

كتب امير فتحي في الجمعة 28 يونيو 2019 05:51 مساءً - لم يخلو المؤتمر الصحفي الذي عقدته النجمة اللبنانية نجوى كرم، يوم الخميس، على هامش مشاركتها في الدورة الثامنة عشرة من مهرجان موازين من بعض الطرافة وخاصة لجهة استعمالها للمصطلحات العفوية التي تتميز بها.

فقد وجهت صحافية مغربية سؤالا لنجوى كرم اعتبره البعض “غريبا”، حيث قالت لنجوى: “أيهما أصعب عليك أن تفقدي حبيبك أم أن تشاهديه وقد ارتبط بفنانة أخرى؟”.

الصحافية وجهت سؤالها باللهجة المغربية التي صعب على نجوى فهمها بشكل واضح، فطلبت نجوى من الصحافية إعادة طرح السؤال من جديد، كذلك استعانت بشخص كان قريبا منها، فأوضح لها بدوره مغزى السؤال وفحواه.

فما كان من الفنانة إلا أن ترد على الصحافية باللهجة اللبنانية قائلة: “يخرب بيتك ع هالسؤال، منيح اللي ما فهمتو من أول مرة وما وصلني فورا.. لا تعليق”.

من ناحية اخرى، اجابت نجوى كرم عن سبب قيامها بعملية تجميل لانفها قائلة انه كان يزعجها “شوي بالشكل وشوي بالتنفس فعملته كأي ست تعمل شي بشكلها واكثر كفنانة لنفسي”.