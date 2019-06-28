كتب امير فتحي في الجمعة 28 يونيو 2019 05:51 مساءً - التقطت كاميرات الجمهور لحظة انفعال للنجمة اللبنانية إليسا على الكورال وذلك خلال إحيائها حفل ضمن فعاليات مهرجان موازين في دورته الـ 18.
إليسا ظهرت في الفيديو وهي تغني أغنيتها “إلى كل اللي بيحبوني”، ولكن نظراً لانشغالها بتثبيت الميكرفون في فستانها، لم تستطع الغناء بشكل متواصل، الأمر الذي دفعها إلى الانفعال على الكورال.
ومن جهة أخرى، استطاعت إليسا أن تخطف الأنظار بفستانها الأنيق الذي تألقت به في حفل المغرب، حيث حمل التصميم علامة بيت أزياء LOUIS VUITTON، جاء من اللون الأبيض بخامة Lace مع وجود سحاب من اللون الأسود من المنتصف.
كانت هذه تفاصيل خبر اليسا في لحظة عصبية على المسرح في موازين.. ماذا حدث؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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