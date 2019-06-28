جلسة تصوير لغادة عبدالرازق تظهر تقدمها في العمر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق لجلسة تصوير جديدة أحدثت ضجة على مواقع التواصل.

غادة شاركت متابعيها في صور لها من الجلسة عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وظهرت فيها ترتدي فستان أوف وايت شفاف يكشف عن كتفيها، بينما اختارت أن تكوم شعرها.

جمهور الفنانة المصرية رأى أنها لم توفق في اختيار طلتها، وأن التسريحة زادت من عمرها كثيرا، كما ظهرت هالات سوداء حول عينيها كشف عن مدى إرهاقها.

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غادة عبدالرازق من مواليد عام 1970، وهي واحدة من نجوم هذا الجيل، ولها أحفاد تنشر صورها معم باستمرار.

الفنانة المصرية نافست في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «حدوتة مرة»، والعمل حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وأثنى النقاد والجمهور على أداء غادة، وقالت الفنانة إنه كان لديها طاقة شر كبيرة وخرجتها من خلال دور «مرة».

المسلسل يشارك في بطولته إلى جانب غادة محمد شاهين، أحمد صفوت، عايدة رياض، ولاء الشريف، وفاء صادق، سلمى أبو ضيف، مايان السيد، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وهو من إخراج ياسمين أحمد.

العمل يحكي عن طفولة قاسية لفتاة مع والدتها التي عملت كفتاة ليل، وتتعرض للتنمر من قبل المحيطين بها.