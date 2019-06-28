نجمة بوليود كاريسما كابور تحتفل بعيد ميلادها مع كارينا كابور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تصدرت ممثلة التسعينيات المعتزلة كاريسما كابور العناوين مؤخرًا، بصورة مدهشة كانت قد شاركتها بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها يوم الثلاثاء 25 يونيو، وهي ترتدي ملابس البحر، بينما كانت تقف بجانب حوض سباحة، وهي صورة تثبت أن رغم بلوغها سن 45، أن العمر ليس سوى عدد.

كاريسما كانت في إجازة مع شقيقتها الممثلة المتألقة كارينا كابور خان وزوجها النجم سيف على خان وابنهما تيمور على خان وأولادها ساميرا كابور وكيان راج كابور، وانضمت إليهم والدة كارينا وكاريسما بابيتا كابور.

لكن بدأت صورة عائلية تجذب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تجمع كارينا كابور خان وتيمور على خان وسامير كابور وكيان راج كابور وبابيتا كابور مع كاريسما كابور، نشاهد في الصورة تيمور، جالس بحضن كارينا، ولكنه سرق الأضواء من خالته كاريسما وهي تحتفل بتقطيع كعكة عيد ميلادها، يمكن رؤية كاريسما وهي تطعم تيمور من الكعكة.

بدأت كاريسما كابور مسيرتها المهنية في بوليوود في سن السادسة عشرة، وهي معروفة بأفلام مثل زبيدة وهيرو رقم 1 ودل توه باجال هاي (حصلت على جائزة وطنية للفيلم) بين أفلام الأخرى. هي الآن تستعد لاستكشاف الفضاء الرقمي مع مسلسل Mentalhood. في هذه الأثناء، ستظهر كارينا قريبًا في فيلم Good News، والذي يُقال إنها ستضم ​​أيضًا تيمور على خان.