الرقابة تهدد بوقف Mental Hai Kya بطولة كانجانا رانوت

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لا تزال حالة التشابك بين السينما والرقابة تبرز من وقت لآخر، وتشتد معاركها على الساحة الفنية في بوليوود، حيث اعترض جهاز الرقابة الهندي على العديد من الأفلام لأسباب مختلفة، وآخر تلك الاعتراضات كان من نصيب فيلم النجمة كانجانا رانوت Mental Hai Kya بسبب “عنوانه”.

تقارير، أشارت لحالة من القلق والتوتر بدأت تسود فريق فيلم Mental Hai Kya بطولة النجمة الشابة كانجانا رانوت، عقب تصاعد حدة المواجهة بين رانوت ومخرج فيلمها من ناحية وجهاز الرقابة من ناحية أخرى، لكن يبدو أن تلك المواجهة قد انتهت بتأكيد الممثلة تغيير عنوان العمل.

بعد اجتماع مع مجلس الرقابة، أكدت رانوت في مقابلة نشرها موقع pinkvilla أن الفيلم سوف يرى النور بعد موافقتها على تغيير العنوان، مع عدم وجود أي مشاهد محذوفة أو تعديل في السيناريو.

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عندما سُئلت كانجانا عن رد فعل المجلس، قالت”حسنا، سيكون هناك تغيير معتدل في عنوان الفيلم، لذلك نحن أكثر من سعداء بذلك، وبخلاف ذلك لا يوجد على الإطلاق أي شيء مطلوب تقديمه أو التنازل عنه”.

Mental Hai Kya تنتجه إيكتا كابور وإخراج براكاش كوفيلامودي، بطولة كانجانا رانوت، راجكومار راو، أميرا داستور وهريشيتاة بهات، كتب السيناريو كانيكا ديلون، وبدأ التصوير في 16 مايو 2018، ومن المتوقع عرضه سيصدر في 26 يوليو 2019.