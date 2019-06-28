وفاة المخرجة الهندية فيجايا نيرمالا

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

توفيت المخرجة والممثلة الهندية فيجايا نيرمالا صباح الخميس 27 يونيو في حيدر أباد، وكانت تقارير قد أشارت لدخولها إحدى المستشفيات، كما أكد الفحص الطبي لها أنها تعاني من سكتة دماغية.

أكد ابنها ناريش نبأ وفاة الفنانة المخضرمة، التي كانت في الخامسة والسبعين، وتحظى بشعبية كبيرة، حيث شارك خبر الوفاة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر

قال ناريش في تغريدته “يؤسفني أن أبلغكم أن والدتي، الفنانة الكبيرة، المنتجة والمخرجة البارزة فيجايا نيرمالا توفيت خلال الساعات الأولى اليوم، 27.6. 2019، في مستشفيات كونتيننتال، حيدر أباد، بسبب المرض، كانت تبلغ من العمر 75 عامًا”، وقال في تغريدة أخرى “سيبقى جسدها في محل إقامتنا من الساعة 11 صباحًا. وستقام الطقوس النهائية غدًا (الجمعة)”.

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بدأت فيجايا نيرمالا حياتها المهنية كممثلة للأطفال. في سن الخامسة، ظهرت لأول مرة في عام 1950 في فيلم تاميلي بعنوان “Machcha Rekkai” وبعدها بأربع سنوات دخلت لسينما التيلجو مع فيلم Panduranga Mahatyam.

ومن خلال فيلم المالايالام عام 1964 “بهارجافي نيلايام”، ارتقت إلى النجومية حظيت بالشهرة، تاريخها السينمائي يحمل إخراج لـ 44 فيلمًا، صنعتها لكبار نجوم السينما الهندية من الشمال إلى الجنوب.