بوراك أوزجفيت يطير إلى رومانيا.. ما السبب؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافر النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك» إلى رومانيا، حيث لاقى حفاوة بالغة واستقبال حار فور وصوله، وبالطبع لم يسلم من التقاط صور تذكارية مع المعجبات.

بوراك سافر لتصوير إعلان جديد لإحدى ماركات الملابس التي يمثل وجهاً إعلانياً لها، ليعود بعدها سريعاً إلى تركيا، حيث يبدأ تصوير مسلسله المنتظر «قيامة عثمان» يوليو المقبل.

Advertisements

«قيامة عثمان» سيكون العمل الذي يعود به بوراك إلى جمهوره بعد آخر أعماله الدرامية «حب أعمى»، الذي شارك في بطولته أمام النجمة التركية نسليهان أتاغول، وقد خضع النجم التركي لتدريبات تجهيزية مكثفة في المبارزة بالسيف، اللياقة البدنية، وركوب الخيل استعداداً للتصوير.

يُذكر أن العمل التاريخي المنتظر هو الموسم السادس من مسلسل «قيامة أرطغرل» والذي قام ببطولته على مدى 5 مواسم، الفنان التركي إنجين التان.

من ناحية أخرى، رُزق نجم «حريم السلطان» من زوجته الفنانة التركية فهرية أفجان التي احتفل بزفافه عليها يونيو 2017، بمولوده الأول أبريل الماضي، وأطلق الزوجان عليه اسم «كاران».