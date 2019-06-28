أنغام تقلد أحلام في طلة تغيرها تمامًا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

قررت الفنانة المصرية أنغام أن تتمرد على طلتها المعتادة وتجرب ماكياج جديد غير مألوف لجمهورها.

أنغام شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صورة لها برموش كثيفة، وماكياج ثقيل، جعلها أقرب للشبه بالفنانة الإماراتية أحلام.

الفنانة المصرية علقت على الصورة وكتبت عبر حسابها الخاص: «أحلى رموس وأكتر رموش ناسبتني من تصميم أختي وصديقتي الغالية أحلام شكرا للماكير».

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جمهور أنغام انقسم حول طلتها، فالبعض عبر عن إعجابه الشديد بها، وتغزل فيها من خلال عدد من التعليقات، بينما عبر البعض الآخر عن اندهاشه بسبب شكلها غير المعتاد، والتغير الكبير الذي حدث لها.

المطربة المصرية أنغام قد أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في السعودية وسط حضور عدد كبير من الجمهور، وقدمت عدد متنوع من أغنياتها

وكانت الفنانة المصرية أنغام قد أقامت دعوى قضائية ضد طليقها الموزع الموسيقي الكويتي فهد، ووالد ابنها “عبدالرحمن” في شهر يناير الماضي، طالبت فيها بزيادة النفقة الخاصة بابنها، والذي يقيم معها في القاهرة منذ طلاقهما، وكانت المحكة قد رفضت الدعوى القضائية.