ريهام حجاج تشتبك مع مُتابعة بسبب طليقة زوجها ياسمين عبدالعزيز.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
دخلت الفنانة المصرية ريهام حجاج في صدام مع معجبة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، بعدما قامت الفنانة بنشر صورة لها مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.
ريهام فوجئت بتعليق متابعة لها قالت فيه: «من يبني سعادته على تعاسة الآخرين لن تدوم سعادته أبدا لأن الحياة دوارة»، ورغم أن الجمهور توقع أن تتجاهل ريهام التعليق إلا أنها لم تفعل ذلك.
الفنانة المصرية ردت في تعليق آخر قالت فيه: «والنبي بلاش الأشعار دي هو انتي تعرفينا تعرفي داخلينا ايه تعرفي خصوصيتنا متتكلميش عن شيء لا تفقهي عنه حاجة».
ريهام تزوجت من محمد حلاوة منذ شهور، وهو طليق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، والذي تزوج منها لأكثر من 17 عاما، وأنجب منها ولدين، ولكن الجميع فوجئ بخبر طلاقهما قبل انتهاء العام، وأشيع أن ريهام سبب الانفصال.
ريهام حجاج دافعت عن نفسها بعد اتهامها بأنها «خاطفة رجال»، وقالت إن انفصال ياسمين عن محمد حلاوة تم منذ فترة طويلة، وأنها لم تخطفه، ولا يوجد رجل تستطيع أن تخطفه امرأة، لافتة إلى أن ياسمين عبدالعزيز ليست صديقتها.
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