أناقة طفلة ريا أبي راشد لا تقل أبداً عن أناقة والدتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

داعبت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد متابعيها بصورة جديدة لابنتها «لولا»، ظهرت فيها ترتدي فستان أنيق، وهي الطلّة التي وصفها بها متابعو والدتها بالأميرة، متوقعين أن تسير الطفلة على خطى والدتها التي تتميز بأسلوب متفرد في أناقتها.

الصورة ظهرت فيها الطفلة التي ستكمل عامها الثالث يوليو المقبل، وهي تحاول اخفاء ملامح وجهها بكف يدها الصغير بشكل عفوي، وقد اثارت الإعلامية اللبنانية ضحكات متابعيها بتعليق طريف كتبت فيه: «يبدو أن صغيرتي لولا تتفق مع رغبة والدتها في عدم الكشف عن ملامح وجهها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. فخورة بك».

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يُذكر أن ريا انجبت مولودتها الأولى والوحيدة «لولا» 7 يوليو 2016 من زوجها، الصحفي الرياضي الإيطالي فاليريو.

من ناحية أخرى، استأنفت ريا أبي راشد تصوير موسم جديد من برنامجها الشهير «Scoop With Raya»، المعروض عبر شاشة mbc، والمعني بمتابعة وتغطية أخبار وأعمال نجوم هوليود.

آخر ظهور لريا على الشاشة كان ضمن حلقة وقعت فيها ضحية لبرنامج المقالب «رامز في الشلال»، للفنان المصري رامز جلال، وقد أكدت الإعلامية اللبنانية خلال حلولها ضيفة على الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامج «الحكاية» أنها لم تكن تعلم أبداً بتفاصيل المقلب قبل التصوير.