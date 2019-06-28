نادين نسيب نجيم تنشر صوراً لشقيقها لأول مرة.. هل يشبهها؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم محبيها، ونشرت صوراً مميزة تجمعها بشقيقها «شادي» لأول مرة.

ملكة جمال لبنان السابقة ظهرت في واحدة منها تحتضنه، وأخرى تقبله، وهي اللقطات التي تبادلها فانز نادين بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الوقت الذي رأى أغلبهم أن شادي لا يشبه شقيقته، لم يسلم الشاب من وصلات غزل فانز الفنانة من الفتيات اللاتي اعربن عن اعجابهن بوسامته.

Advertisements

من ناحية أخرى شاركت نادين نسيب نجيم، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «خمسة ونص»، وشاركها بطولته، النجم السوري قصي خولي، والفنان معتصم النهار، وعدد من النجوم، والعمل من من إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة «الصباح ميديا».

نادين جسدت دور طبيبة أورام سرطانية في المسلسل، تدعى «بيان تاج الدين»، وهي من طبقة اجتماعية مرموقة، وشهرتها وحب الناس إليها تصل بها إلى أن تكون نائبة بالبرلمان، ولكنها تخوض بعد ذلك صراع اجتماعي وعاطفي كبير ضد زوجها رجل الأعمال المتسلط غمار الغانم، والذي قوم بتجسيد شخصيته الفنان قصي خولي، وذلك بعدما تكتشف تورطه بأعمال ممنوعة في تجارته، وتنفصل عنه لكي تعيش حياة مستقرة وطبيعية.