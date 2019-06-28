والدة جويل ماردينيان بفستان عروس في عيد ميلادها.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الإعلامية وخبيرة التجميل جويل ماردينيان بعيد ميلاد والدتها صوفيا في سهرة خاصة جمعتهما بعدد من صديقاتهما، وأفراد من الأسرة.
جويل شاركت الفانز أجواء الحفل بمقطع فيديو من السهرة، ظهرت فيه صوفيا تقطع قالب الكيك مع حفيدتها ابنة جويل «ايلا صوفيا»، وهي ترقص ومتفاعله مع أغنية عيد الميلاد للنجم اللبناني وليد توفيق، وكان لافتاً الفستان الأبيض المنفوش الذي بدت ترتديه، وأظهرها كعروس ليلة زفافها.
فانز ومتابعو جويل تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير عبر تعليقات هنأوا فيها الإعلامية اللبنانية بعيد ميلاد والدتها، معربين عن انبهارهم بحيويتها وجاذبيتها بالرغم من تقدم عمرها، كما هنأت خبيرة التجميل والدتها بتعليق كتبت فيه: «عيد ميلاد سعيد ماما.. عقبال المية يارب.. اتمنى لكي السعادة الدائمة، وأن تكوني دائماً محاطة بالعائلة والأصدقاء.. أحبك».
يُذكر أن جويل ماردينيان تزوجت مرتين؛ الأولى من والد ابنها بايلي، والمرة الثانية عام 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا والتي انجبتها عام 2011، كما اعلنت خبيرة التجميل مؤخراً عن تبنيها لطفل، واطلقت عليه اسم «ناثان مارك» وهو ما وصفته بالحلم الذي كانت تسعى إلى تحقيقه منذ 4 سنوات.
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