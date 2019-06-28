حلا الترك تلتقي بأختها لأول مرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك بأختها “غزل”، ابنة الفنانة المغربية دنيا بطمة، لأول مرة.

فقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت حلا بأختها “غزل” بحضور والدها المنتج حلا الترك وشقيقيها “محمد وعبدالله”.

وكانت الفنانة حلا الترك قد تجاوزت خلافاتها مع زوجة أبيها الفنانة دنيا بطمة، ووجهت مؤخرا تهنئة لاختها “غزل”، بمناسبة عيد ميلادها.

حلا نشرت صورة لأختها، وقالت في تهنئتها لها: “أختي حبيبتي غزول كل عام وأنتي بخير وصحة وسلامة”.

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والد حلا نشر تهنئتها لأختها على حسابه على “انستجرام”، وعبر عن سعادته بالعلاقة التي تربط الأختين، بقوله: “هذلين هم عيالي ما يفرقهم احد الله لا يحرمني منكم”، وعلقت دنيا برسم قلوب.

يذكر أن دنيا بطمة وزوجها المنتج البحريني محمد الترك قد احتفلا بعيد ميلاد ابنتهما “غزل”، في حفل صغير أقاماه في منزلهما.

الفنانة المغربية وزوجها أحضرا قالب تورتة صغير كتب عليه اسم ابنتهما “غزل”، وقاما بالغناء معها أغاني عيد الميلاد، ثم أطفأت الطفلة الشموع.

محمد الترك حرص أيضا على الاحتفال بعيد ميلاد نجله “عبدالله” والذي يطلق عليه “كاي كاي”، على الرغم من عدم حضوره، حيث أحضر أيضا قالب تورتة كتب عليه اسمه، وقام مع دنيا وابنتهما بغناء أغنية عيد الميلاد له.