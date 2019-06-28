أُم الكويتيين "ماما أنيسة" تدخل العناية المركّزة.. وهكذا تفاعل معها الجمهور

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت إحدى الصفحات المُهتمة بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تدهور الحالة الصحية للإعلامية الكويتية أنيسة محمد جعفر، الشهيرة بـ"ماما أنيسة"، مشيرةً إلى أنها نُقلت للعناية المركّزة.

من جهتها نشرت الإعلامية فجر السعيد صورةً تجمعها بـ"ماما أنيسة" عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" وعلّقت قائلةً: "حبيبتي وحبيبة الكويتيين كلهم تمر بوعكة صحية في مستشفى السلام، ادعولها".

وأضافت: "ياما أسعدتكم وياما شاركت أجيالكم أغلبها من الـ1961 وهي أم لكل الكويتيين، أرجوكم كثفوا الدعاء لها تستاهل ماما أنيسة".

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر تدهور الحالة الصحية للإعلامية القديرة، ودعوا لها بالشفاء العاجل، ووصفوها بأم الكويتيين وحبيبة العرب وأعادوا نشر صور قديمة لها.

واشتهرت الإعلامية أنيسة محمد جعفر، بحبها للأطفال وقربها من الشباب وأُطلق عليها اسم "ماما أنيسة".

ومن أشهر البرامج التي قدّمتها "جنة الأطفال، مع الأطفال، نادي الأطفال، صبيان وبنات، الأطفال والصيف، ماما أنيسة والأطفال، عيال الديرة"، وفي الإذاعة: "ماما أنيسة والصغار، ماما أنيسة والشباب، للحديث معًا، ومع الشباب"، وغيرها.