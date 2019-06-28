ظهور نادر لنجل ليلى علوي بحفل تخرجه.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية ليلى علوي، عن كواليس حفل تخرُّج نجلها خالد في ظهور نادر له، حيث نشرت عددًا من الصور له أثناء الاحتفال بالجامعة، وتفاعل معها جمهورها ومحبوها.

وكتبت ليلى تعليقًا على الصور التي نشرتها عبر "إنستغرام"، قائلةً: "ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه، وأنا فرحانة فرحانة بيك جدًا يا خالد، مبروك فرحتنا كلنا، وبرافو عليك عملتها".

وأضافت: "شكرًا لكل المدرسين ولـMes اللي بتحتضن ولادها، وشكرًا يا خالد إنك عملتها ومبروك للدفعة كلها ومبروك لكل الناجحين".

Advertisements

وتابعت في صورة أخرى: "ابني الغالي.. العالم يراك ابني وأنا أراك العالم كله.. اللهم احفظه لي من كل شر ومكروه وارزقه الصحة وطول العمر".

يُذكر أن النجمة ليلى علوي شاركت في مهرجان طرابلس بلبنان، والتقت هناك العديد من المتخصصين في السينما وبعض شباب المخرجين، ودارسي السينما والإخراج، واشتركت في إحدى ورش المهرجان مع المخرج غسان قطيط، والمصور السينمائي باسم فياض والكاتب والمخرج سيمون الهبر.