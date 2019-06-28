كارول سماحة بأول تجاربها السينمائية.. مشاهدُ غامضةٌ في برومو تشويقي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أفرجت النجمة اللبنانية كارول سماحة، عن أول "برومو" تشويقي، لأولى تجاربها السينمائية من خلال فيلم "بالصدفة"، الذي قامت بتأليفه الكاتبة الكبيرة كلوديا مرشليان.

وظهرت كارول سماحة في البرومو، الذي نشرته عبر "إنستغرام" بمشاهد غامضة، أوضحت عامليْ التشويق و"الساسبنس" في الفيلم، الذي يبدو أنه يتناول عددًا من القضايا النفسية لشخصيات أبطاله.

وظهر في البرومو أيضًا، مشهد مطاردة قام به لص وهو ملثم، حيث سرق حقيبة من مجموعة من الأشخاص كانوا يجلسون في أحد المقاهي بالشارع، إلا أن البرومو لم يشهد تحدث أحد أبطاله بكلمة واحدة.

Advertisements

وفيلم "بالصدفة"، تقوم ببطولته كارول سماحة، مع بديع أبو شقرا وباميلا الكيك، ومن تأليف كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو.

يُذكر أن كارول سماحة، كان لها بعض من التجارب التمثيلية من خلال المسرح الغنائي ومنها: "ملوك الطوائف، آخر أيام سقراط"، وشاركت في تجربة تمثيلية وحيدة في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "الشحرورة"، والذي رصدت فيه قصة حياة الفنانة صباح، وشاركها البطولة بهاء ثروت وإيهاب فهمي وكارمن لبس وصبري عبد المنعم.