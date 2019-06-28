بسبب عمرو وردة.. محمد دياب يهاجم "المنتخب" ويعتزم تقديم جزء ثاني لـ"678"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المخرج محمد دياب، رفضه لاعتذار لاعب المنتخب المصري عمرو وردة، على خلفية مقاطع "فيديو" مُخلة أخلاقياً منسوبة له على مواقع التواصل الاجتماعي.

عمرو وردة كان قد تم استبعاده نهائياً من معسكر المنتخب لأسباب انضباطية، قبل أن يتراجع الاتحاد المصري ويعيد اللاعب مجدداً، مع إيقافه حتى نهاية دور المجموعات المتبقي منه مباراة واحدة لمصر.

وأكد دياب في منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، أن الأزمة في حال وقوعها في أوروبا وتحديدًا في اليونان التي يلعب في أحد نواديها "وردة" لن يمر دون عقاب، وأن اللاعب كان سينال جزائه، مهاجمًا كل من دافع أو طلب السماح له.

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وتابع "شخصياً قررت أن الموضوع ده هيبقى ٦٧٨ الجزء التاني، عشان لما صلاح والمحمدي يلاقوا اسمهم في كل مهرجانات العالم وجرايد العالم الفنية مربوط بأنهم ايدوا (..) يبقوا يعرفوا ان الله حق، وكل شخص مشهور هيفكر يشاركنا أفكاره الرجعية المدمرة يفكر ألف مرة".

وكان عدد من نجوم الفن تفاعلوا مع أزمة عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني، بعد استبعاده من المنتخب لأسباب انضباطية ثم اعتذاره – أمس الأول الأربعاء - للجمهور والمنتخب على ما بدر منه، وجاء تفاعلهم بين مؤيد ومعارض لما فعله وردة.

"678" يتناول قضية التحرش الذي تتعرض له الفتيات. الفيلم تأليف وإخراج محمد دياب، بطولة نيللي كريم، ماجد الكدواني، بشرى، باسم سمرة، أحمد الفيشاوي، ناهد السباعي.