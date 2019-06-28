ليلى علوي لـ"خالد": "العالم يراك ابني.. وأنا أراك العالم كله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: تواصل الفنانة ليلى علوي، الاحتفال بتخرج ابنها خالد واستعداده للالتحاق بالجامعة. ونشرت صورة تجمعها به عبر حسابها على موقع "انستجرام"، معلقة: "ابني الغالي.. العالم يراك ابني وأنا أراك العالم كله، اللهم احفظه لي من كل شر ومكروه وارزقه الصحة وطول العمر". Advertisements وحرصت على تهنئتها الفنانة لطيفة، وعلقت عليها: "ألف مبروك". جدير بالذكر أن ليلى علوي تنتظر طرح فيلمها "التاريخ السري لكوثر" إخراج محمد أمين، بطولة زينة، أحمد حاتم.

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