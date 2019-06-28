صورة| أحمد صلاح حسني معلقًا على جمال مصر: "ربنا يحفظها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، صورة يُظهر من خلال جمال مصر وأهراماتها.

وعلق "صلاح" عبر حسابه على "تويتر": "مصر الحبيبة ربنا يحفظها من أي شر ويحميها لينا ولولادنا".

يُعرض للفنان أحمد صلاح حسني، حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "الممر" ، بينما شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "حكايتي" ومسلسل "لآخر نفس".

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