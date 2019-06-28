نبيل الحلفاوي مواسيًا "ميدو" في وفاة والده: "سنة الحياة مع وعد بالسلوى بعد حين"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرص الفنان نبيل الحلفاوي على تقديم واجب العزاء لـ أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لنادي المقاصة، في وفاة والده حسام وصفي، وذلك عبر موقع "تويتر".

وكتب الحلفاوي في تعليق على منشور نشره ميدو منذ قليل "البقاء لله. يوم لا مهرب منه.. سنة الحياة مع وعد بالسلوى بعد حين. ندعو له بالرحمة والمغفرة ولكم بالصبر والسكينة".

جدير بالذكر أن أحمد حسام "ميدو" استقبل العزاء في والده مساء أمس الخميس، في مسجد عمر بن عبدالعزيز بمنطقة مصر الجديدة، وحرص على حضور العزاء عدد كبير من الشخصيات العامة.