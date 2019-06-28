بالصور| مصطفى خاطر يقضي إجازة الصيف قبل انطلاق الموسم الثاني لـ"شكشك شو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

يقضي الفنان مصطفى خاطر نجم "مسرح مصر"، إجازته الصيفية على أحد الشواطئ المصرية بصحبة الفنان محمد عبدالرحمن وعدد من أصدقائه.

ونشر "خاطر" عددًا من الصور وهو على البحر، عبر حسابه على موقع "انستجرام".

يُذكر أن الفنان مصطفي خاطر، يستعد خلال الأيام المقبلة لتصوير الموسم الثاني من برنامجه "شكشك شو".

مصطفى خاطر شارك في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "طلقة حظ"، بطولة آيتن عامر، إيمي سالم، أحمد ماهر.

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