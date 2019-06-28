هنأت الفنانة ليلى علوي نجلها خالد على تخرجه، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وعلقت "ليلى" على الصور قائلة :"ابني الغالي.. العالم يراك ابني وأنا أراك العالم كله.. اللهم احفظه لي من كل شر ومكروه وارزقه الصحة وطول العمر.. جمعة مباركة"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين لهم دوام النجاح والتفوق في حياتهم الشخصية والعملية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي توجه رسالة حب لنجلها بعد تخرجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.