الليلة.. عرض "بيت الأشباح" على المسرح العائم الصغير

يقام مساء اليوم، الجمعة، العرض المسرحي "بيت الأشباح" على المسرح العائم الصغير بمنطقة المنيل، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءً، ومن المقرر أن تتراوح أسعار

التذاكر من 30 إلى 50 جنيهًا والدخول مجانًا لذوى الاحتياجات الخاصة.

ويشار إلى أن العرض تأليف وإخراج محمود جمال

حديني، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، بطولة ٣٠ شابًا من خريجي الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك"، ديكور هبة الكومى، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.