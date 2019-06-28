الليلة.. عرض "زهرة اللوتس" على مسرح ميامي

يقام، مساء اليوم، الجمعة، العرض المسرحي "زهرة اللوتس" على مسرح ميامى بوسط البلد، وذلك فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ومن المقرر أنتبلغ سعر التذكرة 30 جنيهًا.
ويشار إلى أن تدور أحداث العرض حول اختفاء زهرة اللوتس وبحث الأميرة "لوتس"
ويذكر أن "زهرة اللوتس" بطولة سيد جبر، هدى هاني، حمدي العربي، وائل ابراهيم، فادي خفاجة، ديكور حازم شبل، العرض من تأليف طارق مرسي ومن إخراج محمد حجاج.
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