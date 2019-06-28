الليلة.. عرض "محطة مصر" على مسرح القاهرة للعرائس

يقام مساء اليوم، الجمعة، العرض المسرحي "محطة مصر" فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على مسرح القاهرة للعرائس، ومن المقرر أن

تتراوح أسعار التذاكر من 25 إلى 35 جنيهًا.

ويشار إلى أن تدور أحداث العرض حول فتاة

تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة.

ويذكر أن "محطة مصر" تأليف محمد زناتى، وإخراج رضا حسنين، موسيقى حاتم عزت، وتصميم العرائس والديكور للدكتور سمير شاهين.