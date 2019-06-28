شاهد.. كارول سماحة تروج لبرومو فيلمها الجديد "بالصدفة"

نشرت الفنانة كارول سماحة برومو فيلمها الجديد "بالصدفة"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر". علقت "سماحة" في تدوينة عبر صفحتها قائلة: "قريبًا الفيلم السينمائي.. بالصدفة"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين لها دوام النجاح والسعادة في حياتها الفنية والشخصية. يذكر أن فيلم "بالصدفة" بطولة كل من كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، تأليف كلوديا مرشليان، إخراج باسم كريستو.

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