بالفيديو.. أغنية 11 في الملعب تتجاوز الـ77 ألف مشاهدة

تجاوزت أغنية "11 في الملعب" للمطربة أنغام الذي طرحتها لدعم منتخب الفراعنة حاجز الـ77 ألف مشاهدة، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". ألف مشاهدة، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يشار إلى أن أغنية "11 فى الملعب" من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع أحمد إبراهيم، إخراج عادل جمال.

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