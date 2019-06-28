كتب امير فتحي في الجمعة 28 يونيو 2019 03:53 مساءً - نشرت خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني مقاطع فيديو طريفة من رحلتها في الصين, ذلك عبر حسابها على انستغرام. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سارة الودعاني تركض على الدرج المتحرك عكس الاتجاه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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